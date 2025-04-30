الكرملين: بوتين منفتح على تحقيق التسوية الأوكرانية بالطرق السياسية لكن لم نسمع ردا من كييف حتى الآن

اشار الكرملين الى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على تحقيق التسوية الأوكرانية بالطرق السياسية لكن لم نسمع ردا من كييف حتى الآن"، لافتا الى ان "التسوية يجب أن تتم مع كييف وليس مع واشنطن والأزمة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها على الفور".
واوضح "نحن ندرك أن واشنطن ترغب في تقدم سريع للتسوية الأوكرانية إلا أن العملية معقدة للغاية".
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