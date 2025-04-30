أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن اسرائيل "تدير معركة على سبع جبهات"، معتبرًا أن "الأعداء جروا الوبال على أنفسهم ويتلقون ضربات قاسية". وأكد نتانياهو أن العمليات العسكرية ستستمر حتى "إرجاع الاسرى" وتدمير حركة حماس بشكل كامل.

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: سنواصل العمل على إرجاع الاسرى وسنواصل الحرب حتى تدمير حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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