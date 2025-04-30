الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة نوفويه في دونيتسك شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن الجيش الروسي سيطر على بلدة نوفويه في دونيتسك شرقي أوكرانيا.

ويأتي تقدم الجيش الروسي في جبهات القتال في أوكرانيا، في ظل وساطة أميركية بين أوكرانيا وروسيا بهدف إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، أشار الكرملين إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على تحقيق التسوية الأوكرانية بالطرق السياسية، لكن لم نسمع ردا من كييف حتى الآن".

وقال "التسوية يجب أن تتم مع أوكرانيا وليس مع الولايات المتحدة الأميركية والأزمة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها على الفور".