شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطالب بمواجهة العشوائيات فى الإسكندرية.. والمحافظ يطلب دعم الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التواصل والتعاون بين السلطات ومؤسسات الدولة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن مسئولية محافظة الإسكندرية صعبة، بسبب تعدد التحديات، قائلا: المحافظ أمام تحديات في تحقيق آمال وتطلعات الشعب السكندري.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن، إدراج رصف عدة شوارع بخطة محافظة الإسكندرية للعام المالي المقبل بنطاق دائرة المنتزه، بسبب عدم دخول الغاز الطبيعي.

من جانبه انتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية، هيئة الطرق والكباري، مؤكدا أنها تحتاج إعادة هيكلة، بسبب التباطؤ في تنفيذ بعض المشروعات.

كما انتقد السجيني حالة التشوه في منطقة الكيلو 21 بالإسكندرية بسبب انتشار العشوائية، قائلا: نستهدف القضاء على العشوائية، ولسنا في حاجة لخلق عشوائيات جديدة.

ودعا النائب أحمد السجيني، إلى إحالة كل مجريات ما يحدث في منطقة الكيلو 21 إلى التحقيق، مشيرا إلى أن الأمر أصبح عبء على محافظة الإسكندرية.

كما طلب أحمد السجيني، من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل، ضرورة مراجعة ما يتم بشأن استغلال أسفل الكباري في عمل محال، وما يتسبب فيه من مشكلات كبيرة.

كما حذر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من أن إقامة المول في مدخل الإسكندرية بدون دراسة مرورية يتسبب في أزمة وتكدس، وأكد السجيني، أن وزارة النقل عليها دور كبير في مواجهة هذه الإشكالية.



فيما عقب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مطالبا مجلس النواب، بدعم المحافظة في الموازنة الجديدة 2025/2026 من أجل استكمال عددا من المشروعات، لاسيما ما يتعلق بمشروعات الغاز.