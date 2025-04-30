شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يهنئ عمال مصر بعيدهم.. العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، معربًا عن اعتزازه الكبير بالدور الوطني والتاريخي الذي يقوم به عمال مصر في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل وطننا العزيز.

وأكد حزب المؤتمر، أن عمال مصر كانوا وما زالوا العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وصناع الإنجازات في مختلف المجالات، من الصناعة والزراعة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا غير مسبوق بالعمال وحقوقهم، وتعمل باستمرار على تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والصحية، من خلال تحديث منظومة التدريب المهني، وتهيئة بيئة عمل آمنة، وضمان حقوقهم في قانون العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد حديث يقوم على المعرفة والإنتاج.

وأكد حزب المؤتمر، أن الاحتفال بعيد العمال ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو تأكيد على أن بناء المستقبل يبدأ بسواعد مصرية مخلصة، لا تدخر جهدًا في سبيل رفعة الوطن واستقراره