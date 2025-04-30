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"رياضة النواب" توصى بدمج الشباب وإشراكهم فى العمل المجتمعى والسياسى

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"رياضة النواب" توصى بدمج الشباب وإشراكهم فى العمل المجتمعى والسياسى

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هشام عبد الجليل

الأربعاء، 30 أبريل 2025 12:20 م

أصدرت  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ،  25 توصية بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاعي الشباب والرياضة والذي جاء في محورين هما محور " بناء الإنسان المصري و تعزيز رفاهيته" ومحور " تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني".

و أكدت اللجنة في بيان صحفي اليوم ، أنها قامت  بتحليل ما ورد في المحور الثاني "بناء الإنسان المصري و تعزيز رفاهيته" من مستهدفات وسياسات وخطط تنفيذية ترتبط بقطاعي الشباب والرياضة، واطلعت على ما تم تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.

وأوصت اللجنة بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، بشأن "تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025 بالآتي :

_ إدماج الشباب في إعداد وتنفيذ السياسات العامة.

- إنشاء مجالس شبابية استشارية على مستوى المحافظات.

- إعادة هيكلة برامج الأنشطة الطلابية داخل الجامعات.

- تمكين الشباب من خلال العمل المحلي التطوعي.

- تعزيز الشراكة مع الأحزاب السياسية.

وفيما يخص ملف "تمكين الشباب اقتصاديًا" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها أوصت اللجنة بالآتي

- تعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- توسيع التدريب الفني والتقني وربطه بسوق العمل.

- دعم التحول الرقمي والمهارات الرقمية.

- دعم الشمول المالي للشباب.

- التمكين الاقتصادي للفتيات الشابات.

أما بالنسبة لبرنامج الحكومة بشأن "مكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها:

- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق المصدّرة للهجرة.

- تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل المحلي.

- إطلاق برامج تدريب مهني للشباب في المهارات المستقبلية (الرقمية – الحرفية – الصناعية).

- إطلاق حملات توعية شاملة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

- دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتبني أفكارهم الابتكارية.

كما أصدرت اللجنة عدة توصيات بشأن " الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها منها

- إطلاق برنامج وطني للصحة النفسية في المدارس والجامعات.

- تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية والمهمشة.

- دعم حملات التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة السمنة والأنيميا.

- إنشاء مراكز شباب متكاملة تقدم خدمات الصحة النفسية والبدنية.

- دمج برامج الدعم النفسي والوقاية من الإدمان في الأنشطة الشبابية.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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