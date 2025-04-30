شكرا لقرائتكم خبر عن بلا أضرار.. زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب ولاية سوكري في فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، ولاية "سوكري" في فنزويلا.وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلومترًا من مدينة "غويريا"، وعلى عمق 131.6 كيلومترًا.ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.