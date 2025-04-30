أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن "محافظ مدينة بيروت مروان عبود أصدر تعميماً حمل الرقم 1/2025تاريخ 30نيسان 2025 جاء فيه "يطلب الى كافة المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 حصر الدعاية الانتخابية باللوائح الاعلانية المخصصة لذلك من قبل بلدية بيروت وعدم استخدام الجسور والاماكن والممتلكات العامة وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية ودفع غرامة مالية".

كانت هذه تفاصيل خبر عبود طلب من المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية حصر الدعاية الانتخابية باللوائح الاعلانية المخصصة لذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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