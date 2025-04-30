إبراهيم استقبل الرئيس الجديد لفرع معلومات البقاع وأكد على أهمية دور الأجهزة الأمنية

استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، في مطرانية سيدة النجاة، الرئيس الجديد لفرع معلومات البقاع في قوى الأمن الداخلي العقيد شادي رحيم، وذلك بحضور النائب الأسقفي العام الأرشمندريت إيلي معلوف والسيد دافيد شويري، في زيارة بروتوكولية تعارفية بمناسبة تسلّمه مهامه رسميًا.

ورحب المطران إبراهيم بالعقيد رحيم، مهنئًا إياه على تعيينه في هذا المركز الأمني الحساس، ومتمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة لما فيه خير المنطقة وأمنها واستقرارها. وأكد على أهمية دور الأجهزة الأمنية، لا سيما فرع المعلومات، في الحفاظ على السلم الأهلي وحماية المواطنين، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وشدد المطران إبراهيم على ضرورة استمرار التنسيق بين القوى الأمنية والفعاليات الروحية والاجتماعية، بما يضمن الأمن ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.

من جهته، شكر العقيد رحيم المطران إبراهيم على استقباله وكلماته الداعمة، مؤكدًا التزامه الكامل بأداء مسؤولياته بمهنية وشفافية، في خدمة البقاع وأهله.