جعجع: تكتل الجمهورية القوية سيدفع بكل قوّته لمناقشة مواد مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف لمحاولة اقراره بأقرب وقت

أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان الى انه "تبدأ اليوم لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف؛ ان تكتل الجمهورية القوية سيدفع بكل قوّته لمناقشة مواد هذا المشروع والتفاهم مع الكتل الأخرى لمحاولة إنهاء مناقشته واقراره في أقرب وقت ممكن.
وتابع :"يبقى على الحكومة ان تسرع بإرسال مشروع قانون الانتظام المالي والفجوة المالية بأسرع وقت ممكن إلى المجلس النيابي لمناقشته واقراره في أقرب وقت ممكن ايضاً، لأن الجميع يعلم أنه لن يصبح قانون اعادة هيكلة المصارف نافذاً الا بعد صدور قانون الانتظام المالي والفجوة المالية. لا بل من المستحسن ان تكون الحكومة قد أرسلت مشروع قانون الانتظام المالي قبل الانتهاء من مناقشة قانون اعادة هيكلة المصارف لكي يُدخل على قانون اعادة هيكلة المصارف التعديلات التي سيفرضها قانون الانتظام المالي والفجوة المالية".
واضاف :"ان اللبنانيين جميعاً توّاقين منذ سنوات للخروج من الأزمة المالية والمصرفية التي يعيشون فيها. ولا خطوات عمليّة ستكون ممكنة على هذا الصعيد قبل إقرار قانون الانتظام المالي والفجوة المالية".
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