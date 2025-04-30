بايرقدريان بختام دورة جامعة سيدة اللويزة الرياضيَّة: نفتح صفحة جديدة بتاريخنا المعاصر خطّ معالمها الرئيس عون

اختتمت دورة جامعة سيدة اللويزة المدرسية بالنسخة السابعة عشر لعام 2024-2025، برعاية وحضور وزيرة الرياضة والشباب نورا بايرقدريان في حرم الجامعة لمدة أربعة أيام، شارك فيها 1300 طالب مثلوا 9 أقضية.

واشارت بايرقدريان، الى "أنها مبادرة ريادية بامتياز، وكما عوّدتنا جامعة سيدة اللويزة، هذه الجامعة العريقة التي تمثّل صوت الكنيسة في لبنان، وملتقى للرسالة والارتقاء، فمثل هذه المبادرات تجعل من الرياضة في لبنان وسيلة لبناء السلم المجتمعي وتعزيز دور الشباب في الحياة العامة".

ولفتت الى ان "وزارة الشباب والرياضة تدعم بكل فخرٍ وحرص كل مبادرة تُسهم في ترسيخ روح المبادرة لدى الشباب، ونرى في هذه الاستضافة فرصة حقيقية لتعزيز الوحدة الوطنية وتكريس ثقافة الحوار والانتماء".

واكدت ان "علينا اليوم أن نُعزّز الدور الوطني في تمكين الشباب اللبناني من الارتقاء ضمن بيئته الطبيعية، من دون أن يُضطر إلى الهجرة أو البحث عن الفرص خارج حدود الوطن. فلبنان، بمواهبه وطاقاته الشابة، قادر على النهوض إن نحن رفعنا راية الطموح، وفتحنا صفحة جديدة تُعيد ترتيب الأولويات على أسسٍ حديثة، يكون في طليعتها إعداد استراتيجيات وطنية تضع لبنان على خارطة التحوّلات الإيجابية في المنطقة والعالم".

وأضافت "نفتح صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر، خطّ معالمها الأولى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من خلال خطاب القسم، مُرسياً ثوابتها ومحدداً اتجاهها، لتُستكمل لاحقاً برؤية دولة الرئيس الدكتور نواف سلام والمبادئ التي أرساها في البيان الوزاري، حيث تعهد الرئيس بأن تمثل قضايا ومشاكل الشعب اللبناني في صلب أولوياته".