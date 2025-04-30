بدأت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلستها الأولى لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها بحضور وزير المال ياسين جابر.

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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