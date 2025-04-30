وصول جيفرز والوفد المرافق إلى عين التينة

وصل رئيس لجنة الاشراف على اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز والسفيرة الاميركية ليزا جونسون والوفد المرافق الى عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ويأتي ذلك بعد أن قدّم رئيس اللجنة جيفرز لرئيس الجمهورية جوزاف عون خلفه الرئيس الجديد للجنة الجنرال مايكل ليني، وذلك خلال لقاء في قصر بعبدا في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون.

وشدد الرئيس عون على "ضرورة تفعيل عمل لجنة المراقبة، ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، والانسحاب من التلال الخمس التي تحتلّها، وإعادة الأسرى اللبنانيين".