الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وامطار متفرقة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الى ان "كتلا هوائية دافئة نسبيًا محملة بالغبار مصدرها صحراء سيناء تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، ثم تنخفض ليلاً تحت تأثير منخفض جوّي متوسّط الفعالية متمركز جنوب تركيا يؤدي إلى طقس متقلّب وممطر أحيانًا حتى نهاية الأسبوع".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية (٨ درجات) ، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح المغبرّة لحدود ال ٧٠ كلم/ساعة، كما يرتفع موج البحر خلال الليل وتتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وموحلة مع إحتمال حدوث برق ورعد".

وذكرت ان "طقس الخميس غائم اجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها لشهر أيار، مترافقة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، تتساقط امطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة شمال البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تلامس ٥٠ كلم/س. تنحسر الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار".

واوضحت ان "طقس الجمعة غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وبقاء الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع إحتمال تساقط أمطار محليّة متفرقة مصحوبة ببرق ورعد".

واضافت ان "طقس السبت غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل . تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فيتكوّن معها الضباب مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خاصة على الجبال".