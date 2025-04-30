أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، أن "الدولة السورية فشلت في حماية المدنيين"، مشيرًا إلى أن انتحاريين شنّوا هجومًا كبيرًا على قرية صحنايا المحاصرة والملاصقة لداريا. واعتبر وهاب أنّ "الحماية الدولية للأقليات أصبحت ضرورية"، داعيًا الجميع إلى مناصرة صحنايا ودعمها بكل الوسائل.

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب أكد أن الدولة السورية فشلت في حماية المدنيين: الحماية الدولية للأقليات أصبحت ضرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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