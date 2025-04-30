الحجار التقى العبسي: إيصال صوت الناس عبر المجالس البلدية والاختيارية يعيد وضع البلد على السكة السليمة

بحث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي مع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار شؤونا وطنية . واشار الحجار بعد اللقاء، الى ان "الأمل كبير عند الجميع بأن بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة سينهض البلد مجددا والأمور ستتجه نحو الافضل"، لافتا الى انني "وضعت العبسي في جو التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستنطلق الأحد المقبل في جبل لبنان ولاحقا في المناطق الأخرى، وهذا استحقاق مهم جدا لتجديد العمل البلدي لإيصال صوت الناس عبر المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة وهذا يعيد وضع البلد على السكة السليمة بإجراء الاستحقاقات الدستورية كلها في مواعيدها وباحترام القوانين، وان شاء الله بجهود الرئيس عون وبصلوات الطيبين والمحبين يعود البلد أفضل مما كان مع مزيد من الازدهار والنجاح والامان والسلام لكل اللبنانيين". بدوره اعتبر العبسي ان "انطلاقة العهد الجديد بوزرائه تبشر بالخير وتضع لبنان على السكة الصحيحة".

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