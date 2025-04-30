"الأخبار": إشكال بين أهالي صدّيقين وقوة فرنسية في اليونيفيل أثناء محاولتها الدخول إلى أحد وديان البلدة

أفادت صحيفة "الأخبار"، عن "إشكال بين الأهالي وقوة فرنسية في اليونيفيل في محيط بلدة صدّيقين أثناء محاولة الدورية الدخول إلى أحد الوديان".
وأمس، اعترض عدد من أهالي بنت جبيل على دخول قوة من "اليونفيل" إلى البلدة بدون مؤازرة من الجيش اللبناني، وفق ما نقل مراسل "النشرة".
وشدد أحد أبناء البلدة في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أنّه لا يمكن دخول البلدة من دون وجود الجيش.
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