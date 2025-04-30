"النشرة": لائحتان تتنافسان في بلدية بكفيا- المحيدثة وإستياء من الانماء الذي لم يحصل بالبلدة

من المتوقع أن تشهد بلدة بكفيا- المحيدثة معركة إنتخابات. إذ تشير المصادر عبر "النشرة" الى أن "هناك لائحتين تتنافسان الاولى ترأسها رئيسة البلدية الحالية نيكول الجميّل وتتضم زوجة وزير العدل الحالي ليلى الاسمر، أما اللائحة الثانية (ليست مقفلة وتضم تسعة أعضاء) فيرأسها أسعد عميرة وهي تضم أشخاصاً من عائلات البلدة".

وتلفت المصادر الى أنه "ولأول مرة تتنافس لائحتان بهذا الشكل في بكفيا والسبب يعود الى الاستياء من الإنماء الذي لم يحصل في بلدة بكفيا- المحيدثة"، وتشير المصادر الى أن "أحد الاسباب الذي أشعل عدم الرضا هو مشروع توسعة الطريق داخل البلدة والذي قامت به البلدية بالتعاون مع البنك الدولي والذي أدى الى عدم وجود أماكن لركن السيارات هناك".