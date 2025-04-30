وزير الاتصالات من رميش: عودة التغطية لـ80% من المناطق في الجنوب

أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج، في تصريح له من رميش خلال جولة جنوبية، عود التغطية بنسبة 80% من المناطق في الجنوب التغطية، مشددًا على أنّ هذا الأمر جرى بسرعة بفضل التعاون.

وأوضح، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "هناك 20% من المناطق ما تزال بدون تغطية"، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت الحاج إلى أنّ "أهالي الجنوب قدموا أغلى ما لديهم في سبيل الدفاع عن لبنان"، شاكرًا الجيش اللبناني على كل ما يقوم به لاعادة الاستقرار.