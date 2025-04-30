الرئيس عون غادر إلى الإمارات في زيارة رسمية تستمر يومين

غادر رئيس الجمهورية جوزاف عون مطار بيروت الدولي، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، متوجهًا إلى الامارات في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عون اليوم رئيس الإمارات وكبار المسؤولين الاماراتيين.