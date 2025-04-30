نتانياهو: كسرنا الطوق الذي فرضه علينا "أعداؤنا" من الشمال والجنوب وبالضفة

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح إلى "أننا سنحقق معًا الانتصار الحاسم على أعدائنا"، معتبرًا أنّ "بقاء إسرائيل عبارة عن سلسلة من التضحيات وهو ما يقوم به الآن مقاتلونا"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط مجازر وحصار يتعرّض له القطاع.

ولفت نتانياهو إلى أنّه "لا يمكن السكوت على الذين ارتكبوا المذابح في 7 تشرين الأول 2023"، مضيفًا "محاربونا قضوا على أعدائنا في جبهات عدة".

واعتبر أنّ "جيشنا يقاتل من رفح التي يتم تفكيكها إلى جبل الشيخ"، وقال: "كسرنا الطوق الذي فرضه علينا أعداؤنا من الشمال والجنوب وبالضفة".