الصحة السورية: 11 قتيلًا جرّاء استهدافات لمجموعات خارجة عن القانون في أشرفية صحنايا

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية، عن ارتفاع عدد القتلى إثر "استهدافات المجموعات الخارجة عن القانون للمدنيين وقوات الأمن" في أشرفية صحنايا إلى 11 قتيلًا، إضافة إلى "عدد من الإصابات".

ونقلت وكالة الأنباء السورية- سانا عن مصدر أمني بدمشق، قوله إنّه "قامت مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة الأمن العام مساء أمس الثلاثاء".

وأضاف المصدر "تؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتوانى مع هؤلاء المجرمين، وستضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة أمن سوريا واستهداف أبنائها".

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "مقتل شخصين على الأقلّ في اشتباكات ذات خلفية طائفية اندلعت ليل الثلاثاء الأربعاء في بلدة صحنايا التي يقطنها سكان من الأقلية الدرزية وتقع قرب دمشق".