عراقجي: جولة المحادثات مع أميركا ستكون في 3 أيار بروما وسنعقد اجتماعًا مع الترويكا الأوروبية في 2 أيار

أكّد وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في تصريح، أنّ "جولة المحادثات غير المباشرة مع أميركا ستكون في 3 أيار بالعاصمة الإيرانية روما بناء على ما أعلنته عُمان".

وكشف عراقجي "أننا سنعقد اجتماعا مع الترويكا الأوروبية يوم الجمعة 2 أيار"، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال إنّ "العقوبات الأميركية الجديدة تبعث برسائل سلبية خلال المحادثات"، موضحًا أنّ "قيام الجهات المقابلة بإجراءات استفزازية خلال المحادثات يمكن أن يثير شكوكا بشأن جديتها".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي في وقت قريب، قائلا في تصريحات صحفية إنه سيتم التوصل إلى شيء ما من دون الحاجة إلى إسقاط القنابل.

وكانت قد ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة مع الجانب الأميركي ستكون على مستوى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، منتقدة سعي إسرائيل لإملاء إرادتها على أميركا.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن موضوعي تخصيب اليورانيوم في الداخل ورفع العقوبات يعتبران من الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران، كما أن تحرير الأموال الإيرانية المجمدة جزء من مسار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن.