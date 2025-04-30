شينخوا: تأكيد صيني عربي على دفع التعاون في الطاقة الخضراء خلال مؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب

أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأن مسؤولين ورجال أعمال صينيين وعرب شددوا على أهمية تطوير الطاقة الخضراء وتكامل مزايا الجانبين في هذا المجال، وذلك خلال الدورة الـ11 لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب والدورة الـ9 لندوة الاستثمارات في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، والتي أقيمت في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين.

وخلال حلقة نقاش عُقدت على هامش المؤتمر، لفت لين شون جيه، رئيس مجموعة مركز المعارض الدولي الصيني، إلى أن الدول العربية غنية بموارد الطاقة الخضراء وتتمتع بظروف مواتية لتطويرها، مشيراً إلى أن المستقبل واعد للتعاون بين الصين والدول العربية في مجال تحول الطاقة عبر سلسلة التوريد الخاصة به.

ومع ذلك، أشار لين إلى وجود تحديات أمام تطوير الطاقة الخضراء، فضلا عن صعوبات في الحفاظ على استقرار وانفتاح سلاسل الصناعة والتوريد للطاقة العالمية، مما يدفع الصين والدول العربية لتعزيز التعاون بينها في هذا القطاع.

بدوره، رأى محمد أحمد، المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، أنه على الرغم من أن مصادر الطاقة التقليدية لا تزال تحظى بأهمية كبيرة في الدول العربية، زادت عوامل مثل تغير المناخ والحاجة إلى النمو الاقتصادي وزيادة الوعي البيئي من أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأوضح وانغ شاو جيان، نائب الرئيس الأول لشركة تي سي إل تشونغ هوان للطاقة المتجددة، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتطلب تركيب ما لا يقل عن 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 وذلك يشكل فرصا هائلة للشركات الصينية.

وأكد وانغ أن بيئة الأعمال التجارية المتميزة في بعض دول الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات، إلى جانب القدرات التصنيعية والتشغيلية للشركات الصينية، تتيح للمنطقة أن تصبح قاعدة للطاقة النظيفة، وليس مجرد محطة عبور تجاري.

ولفت عبد الفتاح دندي، مدير الإدارة الاقتصادية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، إلى أنه سيظل منتجو ومصدرو النفط العرب قادرين على لعب دور مهم في سوق الطاقة المستقبلي بفضل مزاياهم النسبية من حيث الاحتياطيات وتكاليف الإنتاج، موضحاً أنه رغم أن التحول إلى الطاقة النظيفة هو الاتجاه الصحيح، لكن مسار التحول إلى الطاقة النظيفة يختلف من دولة إلى أخرى حسب خصوصية كل منها.

كما أشار إلى الجهود المبذولة للدول العربية حاليا لتطوير الطاقة النظيفة والمتجددة، لإنتاج الطاقة واستهلاكها بطريقة نظيفة والمساهمة في تحقيق هدف الحياد الكربوني.

وفي سياق متصل، كشف دونغ يين تشونغ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لفرع الصين من شركة أكوا باور، وهي شركة سعودية دولية يغطي نطاق أعمالها الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر وطاقة الهيدروجين وتخزين الطاقة، أن الشركة أقامت علاقات تعاون طويلة الأمد مع العديد من الشركاء الصينيين، وأضاف أن حوالي 50 في المائة من مشاريع الشركة تنفذ بالتعاون مع شركاء صينيين.

وأوضح دونغ أن الدول العربية تتمتع بموارد الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة، فهي مكان مثالي لتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا على تكامل موارد الطاقة الخضراء للدول العربية والتكنولوجيا الصينية.