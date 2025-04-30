أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" باندلاع حرائق واسعة في جبال القدس، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية أعلنت حالة الاستنفار ودفعَت بطائرات وطواقم إطفاء للعمل على إخماد النيران.

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حرائق واسعة في جبال القدس والسلطات الاسرائيلية اعلنت الاستنفار ودفعت بطائرات وطواقم لإخمادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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