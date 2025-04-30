الخارجية الصينية: لم نجر أي مفاوضات مع الجانب الأميركي بشأن الرسوم الجمركية

اعلنت وزارة الخارجية الصينية، اننا "لم نجر أي مفاوضات مع الجانب الأميركي بشأن الرسوم الجمركية". وحثّت "اليابان على التصرف بحكمة في مجال الأمن العسكري وعدم تشكيل تكتلات في المنطقة".

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