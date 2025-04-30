مسؤول أميركي أمام محكمة العدل الدولية: ثمة مخاوف جدية حول حياد الأونروا

اعتبر المسؤول الأميركي جوش سيمنز من الفريق القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، في تصريح أمام محكمة العدل الدولية، أنّ "ثمة مخاوف جدية حول حياد" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

وقال سيمنز إنّ هذه المخاوف تشمل "أنباء عن أن حماس استخدمت منشآت للأونروا وأن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول (2023) على إسرائيل"، وهي ادعاءات نفتها مرارًا وتكرارًا الوكالة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويعقد قضاة المحكمة الأممية جلسات سيصدرون في ختامها رأيًا استشاريًا حول التزامات إسرائيل حيال وكالات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.