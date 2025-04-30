شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: عمال مصر يقودون مسيرة البناء والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعيد العمال.

كما قدم النائب تيسير مطر- الذي يحرص علي ارتداء بدلة العمال خلال اجتماعات اللجنة العمالية بالحزب- التهنئة لعمال مصر فى كل مواقع العمل والإنتاج بعيد العمال، مشيرا أنهم القوة الداعمة للاقتصاد القومى والذين يقودون مسيرة البناء والتعمير خاصة فى المشروعات القومية العملاقة، مشيرا إلى أنه بالعمل ثم الإنتاج سنكون قادرين على أن نواجه أي مشكلات نواجهها، مضيفا: "أدعو أى إنسان مصرى أن لا يتوقف عن العمل والإنتاج في أي ظروف".

وقال قدم النائب تيسير مطر قائلا "تحية لكل إيد تعمل وتنتج"، مشيرا إلى أن عمال مصر يحتفلون فى الأول من مايو 2025 بعيد العمال رقم 101 منذ بداية الاحتفال به فى القاهرة فى عام 1924، عندما نظم عمال الإسكندرية احتفالا كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة، ومع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة والتأميم التدريجى للحركة العمالية أخذت المناسبة شكلاً رسميًا وتم استيعابها، وفى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا أمام النقابيين وقيادات العمال.