شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية بنقابة الصحفيين بعنوان "صحافة المستقبل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالأربعاء، 30 أبريل 2025 10:41 ص
أعلن مركز التدريب والبحوث في نقابة الصحفيين بالتعاون مع المرصد المصري للصحافة والإعلام عن تنظيم منحة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز حول "صحافة المستقبل.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل السلطة الرابعة؟!".
ويتم تنفيذ الدورة وتُجرى أعمالها على مدار 15 ساعة تدريبية موزعة على 10 جلسات، بواقع جلستين في اليوم لخمسة أيام تدريبية، ويحاضر بها كل من الزملاء : ياسر الزيات،و إيمان الوراقي و مها صلاح الدين،و أحمد جمال،و عمر عبد الناصر.
ويمكن التقدم للدورة من خلال نموذج الاشتراك عبر الرابط التالي: https://forms.gle/vYkHiEz7uPVJ944DA
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