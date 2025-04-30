انقطاع التيار الكهربائي يتسبب بوفاة 7 أشخاص في إسبانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

فتحت السلطات الإسبانية تحقيقًا في وفاة سبعة أشخاص في حوادث متفرقة يُرجح ارتباطها بانقطاع التيار الكهربائي الواسع الذي شهدته البلاد مؤخرًا.

وفي غاليسيا، عُثر على ثلاث جثث داخل منزل بسبب استنشاق غاز سام من مولد كهربائي، فيما توفي شخص وأصيب 13 آخرون في حريق نشب بمبنى سكني في مدريد، يُعتقد أنه نجم عن استخدام شمعة أثناء الانقطاع.

وسُجلت ثلاث حالات وفاة أخرى في مناطق متفرقة، يُعتقد أن انقطاع الكهرباء أثر على رعايتهم الصحية.

ولا تزال أسباب العطل قيد التحقيق، وسط تعهدات حكومية باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار الحادثة.

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