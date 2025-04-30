شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 شخصًا على الأقل في حريق فندق بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 15 شخصًا مصرعهم بحريق اندلع في فندق بمدينة كالكوتا شمال الهند، بحسب ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

وأوضح قائد شرطة المدينة مانوج فيرما أنه تم إنقاذ العديد من الأشخاص من الغرف ومن على سطح الفندق، مشيرًا إلى أن الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء أصبح الآن تحت السيطرة.

وبحسب ما أفادت به الشرطة اليوم الأربعاء. وقال الضابط البارز في الشرطة، مانوج كومار فيرما، للصحفيين إن الحريق اندلع مساء الثلاثاء في فندق "ريتوراج" بوسط كولكاتا، وتمت السيطرة عليه بعد جهود استغرقت وقتا طويلا بمشاركة ست عربات إطفاء.

ولم يعرف سبب الحريق على الفور.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام هندية أشخاصا يحاولون الهروب عبر النوافذ والحواف الضيقة للمبنى. وذكرت صحيفة ذا تليجراف المحلية أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه بعدما قفز من فوق سطح المبنى محاولا النجاة.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصة إكس أنه يشعر بـ"الأسى" لفقدان الأرواح جراء الحريق.

وتعد الحرائق أمرًا شائعًا في الهند، حيث غالبًا ما يتجاهل عمال البناء والسكان قوانين البناء ومعايير السلامة.

ويقول نشطاء إن المقاولين يختصرون إجراءات السلامة لتقليل التكاليف، ويتهمون السلطات المحلية بالإهمال واللامبالاة