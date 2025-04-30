المرصد السوري: قتيلان على الأقل في اشتباكات ذات خلفية طائفية في بلدة قرب دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "مقتل شخصين على الأقلّ في اشتباكات ذات خلفية طائفية اندلعت ليل الثلاثاء الأربعاء في بلدة صحنايا التي يقطنها سكان من الأقلية الدرزية وتقع قرب دمشق".
وقال المرصد إن "شخصين على الأقلّ، بينهما مقاتل درزي، قتلا في الاشتباكات بين مسلحين مرتبطين بالسلطة، ومسلحين دروز من أبناء المنطقة"، مشيرا الى أن ثمة "14 شخصا في عداد المفقودين والجرحى".
وقال سامر رفاعة وهو أحد الناشطين في صحنايا لوكالة فرانس برس "لم ننم طيلة الليل.. حاليا تتساقط قذائف هاون على منازلنا".
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