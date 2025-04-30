مندوب إيران بالأمم المتحدة: لم نسع أبدًا لامتلاك أسلحة نووية وعلى فرنسا الكفّ عن التهديد

أكّد مندوب إيران بالأمم المتحدة سعيد إيرواني، أنّ "ادعاءات فرنسا بأن إيران على وشك تطوير أسلحة نووية لا أساس لها ولديها دوافع سياسية"، وذلك في ظل ترقّب جولة رابعة للمفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا بوساطة عمانية.

وأوضح المندوب الإيراني، في تصريح، "أننا لم نسع أبدا لامتلاك أسلحة نووية ولا تغيير في عقيدتنا الدفاعية"، وقال: "كدولة مؤسسة لمعاهدة عدم انتشار السلاح النووي ما زلنا ملتزمين بتعهداتنا في الاتفاق".

وأشار إلى أنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب برنامجنا النووي بانتظام وأكدت ألا انحراف فيه"، مضيفًا "تهديدات فرنسا بإعادة فرض العقوبات على طهران انتهاك لمبادئ الميثاق الأمم المتحدة"، مشددًا على أنّه "إذا كانت فرنسا تسعى لحل دبلوماسي عليها الكف عن التهديد واحترام سيادة الدول".

ويأتي ذلك، بعد أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس لن تتردد في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تنجح المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.