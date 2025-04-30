كاتس: الدرس من 7 تشرين الاول هو أن الجيش يجب أن يقف بين الأعداء وبين بلداتنا في لبنان وسوريا وشمال الضفة

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى أن "الدرس من 7 تشرين الاول هو أن الجيش يجب أن يقف بين الأعداء وبين بلداتنا في لبنان وسوريا وشمال الضفة وحول غزة"، لافتا الى اننا "عازمون على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية ولن نسمح لها بتهديدنا بالإبادة".

واوضح ان "هدفنا تحقيق الانتصار في الحرب دون أي تنازل"، مشيرا الى ان "جنودنا يعملون لإعادة الاسرى من غزة وهذه هي المهمة العليا لإسرائيل".