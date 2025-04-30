السلطة القضائية في إيران أعلنت إعدام شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أعلنت السلطة القضائية في إيران، أنّه تم إعدام محسن لنغرنشين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل ودعم عدة عمليات للموساد في إيران ميدانيًا، وذلك بعد خضوعه للإجراءات القانونية والمراجعة القضائية لقضيته.

وأوضحت أنّه تم "اعتقال لنغرنشين ومحاكمته بتهمة التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام الصهيوني وارتكاب جرائم حرب وإفساد في الأرض، وتم إعدامه بعد اجتيازه كامل الإجراءات الجنائية وتأكيد الحكم النهائي في المحكمة العليا".

ولفتت إلى أنّ الجاسوس عمل لصالح إسرائيل لسنتين وشارك بعمليات إرهابية أبرزها اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني صياد خدايي عام 2022، مشيرة إلى أنّ التحقيقات أثبتت تلقي الجاسوس تدريبات خاصة على يد الموساد في جورجيا ونيبال.