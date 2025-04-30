الرئيس عون تسلّم دعوة لزيارة الكويت

تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نقلها إليه القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان ياسين الماجد، وتضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت في 11 و12 أيار المقبل.

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