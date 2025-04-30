وزيرة التربية: امتحانات الثانوية العامة في 9 تموز وعلى خمسة ايام

أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي في مؤتمر صحافي أن امتحانات الشهادة الثانوية ستبدأ في التاسع من تموز وتمتد على خمسة أيام، مؤكدة أنها متعاطفة مع التلاميذ وأولياء الأمور والأساتذة في ظل الظروف التي مر بها البلد.

وأوضحت أن القرارات اتخذت بعد دراسة متأنية، حيث جرى التركيز على مدى الإنجاز في كل مادة، وتم الأخذ في الاعتبار الهواجس والاقتراحات التي وردت خلال لقاءات مفتوحة عقدتها مع الأساتذة واطلعت فيها أيضاً على نتائج استطلاعات الرأي للطلاب والمعلمين.

وأكدت كرامي أن العام الدراسي احتُسب فعلياً بدءاً من الأول من كانون الثاني مع اعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً.

ولفتت إلى أنه جرى تخفيض عدد المواد المطلوبة في الامتحانات بناء على تحليل تربوي لأهميتها وفرص التعلّم الفعلي، مع الإشارة إلى أن المناهج كانت قد قُلصت أساساً بنسبة 40%.

وأشارت إلى أن الامتحانات ستُجرى في أجواء مريحة وداعمة، وسيُتاح للمرشحين وقت كافٍ خلال الامتحان، بالإضافة إلى توفير عدد من المرفقات الضرورية إلكترونياً، مثل شرعة حقوق المتعلمين.