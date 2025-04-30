قيادتا "حزب الله" و"أمل" اطلقتا لوائح المجالس البلدية والاختيارية في جبيل وكسروان

اعلنت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" لوائح المجالس البلدية والاختيارية في جبيل وكسروان في حضور ‏المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في "أمل" بسام طليس ومسؤول منطقة جبل لبنان ‏والشمال في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو.

وتم إعلان لوائح "التنمية والوفاء" في البلدات التالية: علمات، الصوانة - لاسا - أفقا - عين الغويبة ‏‏- المغيري - رأس أسطا - حجولا - بشتليده وفدار - مشان - الحصون. بالإضافة إلى فوز المجالس البلدية ‏في بلدات المعيصرة - الحصين ومزرعة السيادة بالتزكية. ‏

وأكد طليس في كلمة، أن "الانتخابات البلدية والاختيارية استحقاقات محلية ‏ذات طابع إنمائي وخدماتي في بلدات جبيل وكسروان التي تعني لنا الكثير على المستوى الوطني والتي ‏كانت محط اهتمام الإمام المغيب السيد موسى الصدر".

واشار الى ان "نحن في الثنائي الوطني ننطلق في الانتخابات البلدية من اتفاق موقّع بين رئيس مجلس النواب نبيه ‏بري والامين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله عام 2010. هذا الاتفاق لا يحل مكان العائلات، ولا يفرض أسماءً أو ‏مرشحين على أي من القرى أو البلدات، بل يشدد على دور العائلات والتكامل معها". ‏

من جهته، لفت عمرو إلى أن "لوائح التنمية ‏والوفاء هي لوائح الناس والأهالي في قرى وبلدات جبيل وكسروان،" داعيًا إلى "تقديم تجربة نموذجية في ‏العمل البلدي والإنمائي من خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن يهدف لخدمة أهلنا ورفع مستوى ‏التنمية وليس لأي شيء آخر".