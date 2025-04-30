قيادتا "حزب الله" و"أمل" اطلقتا لوائح المجالس البلدية والاختيارية في جبيل وكسروان

اعلنت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" لوائح المجالس البلدية والاختيارية في جبيل وكسروان في حضور المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في "أمل" بسام طليس ومسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو.
وتم إعلان لوائح "التنمية والوفاء" في البلدات التالية: علمات، الصوانة - لاسا - أفقا - عين الغويبة - المغيري - رأس أسطا - حجولا - بشتليده وفدار - مشان - الحصون. بالإضافة إلى فوز المجالس البلدية في بلدات المعيصرة - الحصين ومزرعة السيادة بالتزكية.
وأكد طليس في كلمة، أن "الانتخابات البلدية والاختيارية استحقاقات محلية ذات طابع إنمائي وخدماتي في بلدات جبيل وكسروان التي تعني لنا الكثير على المستوى الوطني والتي كانت محط اهتمام الإمام المغيب السيد موسى الصدر".
واشار الى ان "نحن في الثنائي الوطني ننطلق في الانتخابات البلدية من اتفاق موقّع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله عام 2010. هذا الاتفاق لا يحل مكان العائلات، ولا يفرض أسماءً أو مرشحين على أي من القرى أو البلدات، بل يشدد على دور العائلات والتكامل معها".
من جهته، لفت عمرو إلى أن "لوائح التنمية والوفاء هي لوائح الناس والأهالي في قرى وبلدات جبيل وكسروان،" داعيًا إلى "تقديم تجربة نموذجية في العمل البلدي والإنمائي من خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن يهدف لخدمة أهلنا ورفع مستوى التنمية وليس لأي شيء آخر".
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