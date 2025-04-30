زار وزير الزراعة نزار هاني، المركز اللبناني للطب البيطري، في إطار دعم الوزارة للمؤسسات المتخصصة وتعزيز العمل المشترك في مجال حماية الصحة الحيوانية .
واطلع هاني خلال الجولة على أقسام المركز المتقدمة، بما فيها مختبرات التشخيص البيطري، وحدات مراقبة الامراض الوبائية واقسام تغذية المجترات وقسم الدواجن، حيث قدم رئيس المركز الدكتور جمال خزعل شرحا مفصلا عن دور المركز في تقديم الدعم الفني لكل العاملين في مجال الصحة الحيوانية، ودور المركز في التشخيص المبكر للأمراض ورصدها والتبليغ عنها بالتعاون مع وزارة الزراعة".
ونوه "بهذا الصرح العلمي والمهني المتقدم"، وأكد أن "وزارة الزراعة ملتزمة تعزيز القطاع الخاص والتعاون مع libanvet ودعم جهوده العلمية والميدانية".
تخلل الزيارة عرض للبرامج المتقدمة التي يقوم بها المركز بالتعاون مع منظمات إقليمية ودولية، تهدف إلى تطوير أدوات ذكية في مراقبة صحة الحيوانية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تتبع سلوك الابقار وتحسين الإنتاج، حيث أن ليبانفيت بدأت منذ اكثر من عشر سنوات في إدخال برامج المزارع الذكية في لبنان والمنطقة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة زار المركز اللبناني للطب البيطري وأكد أن هذا القطاع أولوية لتعزيز الأمن الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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