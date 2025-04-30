الرئيس عون استقبل الرئيس الجديد للجنة مراقبة وقف إطلاق النار: لتفعيل عمل اللجنة والضغط على إسرائيل

قدّم رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز لرئيس الجمهورية جوزاف عون خلفه الرئيس الجديد للجنة الجنرال مايكل ليني، وذلك خلال لقاء في قصر بعبدا في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون.

وشدد الرئيس عون على "ضرورة تفعيل عمل لجنة المراقبة، ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، والانسحاب من التلال الخمس التي تحتلّها، وإعادة الأسرى اللبنانيين".

وأكّد أنّ "الجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة في الجنوب، ولا سيّما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عملية مصادرة الأسلحة والذخائر، وإزالة المظاهر المسلحة".