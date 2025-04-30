أشار رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، في التصريح، إللى "الثقة والثقة ومن ثمّ الثقة"، موضحًا أن "هدف إعادة الانتظام المالي وفق المعايير الدولية وعملية هيكلة المصارف هو إطلاق الدورة الاقتصادية وامتصاص اقتصاد الكاش و خاصة إستعادة أموال المودعين".
ولفت إلى أنّ "المودعين جسم واحد لا كبار ولا صغار فيهم، خاصة أن تمكين المصارف من إعادة تمويل الاقتصاد يتطلّب ودائع كبيرة فكيف لأصحاب هذه الودائع أن يأتمنوا المصارف من جديد، إذا لم تقم بإعادة ودائعهم السابقة كاملة؟ وهو العامل الأساسي لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالتالي بالاقتصاد".
كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: إعادة الودائع هي العامل الأساسي لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.