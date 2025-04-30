البستاني: إعادة الودائع هي العامل الأساسي لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي

أشار رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، في التصريح، إللى "الثقة والثقة ومن ثمّ الثقة"، موضحًا أن "هدف إعادة الانتظام المالي وفق المعايير الدولية وعملية هيكلة المصارف هو إطلاق الدورة الاقتصادية وامتصاص اقتصاد الكاش و خاصة إستعادة أموال المودعين".

ولفت إلى أنّ "المودعين جسم واحد لا كبار ولا صغار فيهم، خاصة أن تمكين المصارف من إعادة تمويل الاقتصاد يتطلّب ودائع كبيرة فكيف لأصحاب هذه الودائع أن يأتمنوا المصارف من جديد، إذا لم تقم بإعادة ودائعهم السابقة كاملة؟ وهو العامل الأساسي لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالتالي بالاقتصاد".