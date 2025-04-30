المرصد الاوروبي للنزاهة: الكلام الذي صدر مؤخرا عن أن حاكم مصرف لبنان يعد خطة لاعادة أموال المودعين مشجع

أثنى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على التحول في موقف صندوق النقد الدولي والذي تجلى في تصريحات المسؤولين الذين زاروا واشنطن مؤخرا خصوصا لناحية اعادة أموال المودعين.

ولفت المرصد الى ان الكلام الذي صدر مؤخرا عن ان حاكم مصرف لبنان يعد خطة لاعادة أموال المودعين مشجع وفي حال تحقق يساهم في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي الذي يعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد في لبنان.

وتمنى المرصد ان لا يكون ذلك مجرد كلام وان يسلك طريقه الى التنفيذ لانه فقط بهذه الطريقة يمكن الخروج من الأزمة.