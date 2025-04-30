أثنى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على التحول في موقف صندوق النقد الدولي والذي تجلى في تصريحات المسؤولين الذين زاروا واشنطن مؤخرا خصوصا لناحية اعادة أموال المودعين.
ولفت المرصد الى ان الكلام الذي صدر مؤخرا عن ان حاكم مصرف لبنان يعد خطة لاعادة أموال المودعين مشجع وفي حال تحقق يساهم في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي الذي يعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد في لبنان.
وتمنى المرصد ان لا يكون ذلك مجرد كلام وان يسلك طريقه الى التنفيذ لانه فقط بهذه الطريقة يمكن الخروج من الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الاوروبي للنزاهة: الكلام الذي صدر مؤخرا عن أن حاكم مصرف لبنان يعد خطة لاعادة أموال المودعين مشجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.