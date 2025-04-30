"الجزيرة": 19 قتيلًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية قناة "الجزيرة"، عن سقوط 19 قتيلًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

وفي 28 نيسان، أبلغ مصدران أمنيان مصريان "رويترز" بأن المفاوضات التي عقدت في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة شهدت تقدما كبيرا.

وأوضح المصدران أن "هناك إجماعا على وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع المحاصر، إلا أن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة، ومنها أسلحة حماس".