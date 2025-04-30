أفادت مصادر طبية قناة "الجزيرة"، عن سقوط 19 قتيلًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.
وفي 28 نيسان، أبلغ مصدران أمنيان مصريان "رويترز" بأن المفاوضات التي عقدت في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة شهدت تقدما كبيرا.
وأوضح المصدران أن "هناك إجماعا على وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع المحاصر، إلا أن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة، ومنها أسلحة حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة": 19 قتيلًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.