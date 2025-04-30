نائب كوري جنوبي: حوالى 600 عسكري كوري شمالي قتلوا أثناء مشاركتهم بالقتال إلى جانب القوات الروسية

أعلن النائب الكوري جنوبي المتخصّص بالاستخبارات لي سيونغ كويون، أنّ "حوالى 600 عسكري كوري شمالي قتلوا حتى اليوم أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا". واوضح انه "حتى الآن، تقدّر خسائر القوات الكورية الشمالية بنحو 4700 بينهم حوالي 600 قتيل".

وأضاف أنّ "حوالى ألفي عسكري جريح أعيدوا إلى بلدهم جوا أو عبر القطارات بين كانون الثاني وآذار"، لافتا الى أنّ "العسكريين القتلى حرقت جثثهم في روسيا ونُقل رمادهم إلى كوريا الشمالية".

ولفت النائب إلى أنّ "كوريا الشمالية ساندت القوات الروسية في استعادة منطقة كورسك عبر نشر 18 ألف عسكري على مرحلتين"، مشيرا إلى أنّ "وتيرة القتال انخفضت كثيرا منذ آذار حين استعيدت السيطرة على المنطقة الروسية".