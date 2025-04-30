اأعلن الجيش السوداني، عن "مقتل 12 مدنيا وإصابة 7 إثر قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على شمالي وجنوبي الفاشر".
وأمس، تعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالمضي في المعركة والانتصار على قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ نيسان 2023.
ولفت البرهان إلى أن الجيش يوجه سلاحه فقط لقوات الدعم السريع ولا يحارب قبيلة أو أي كيان آخر، مضيفًا أن "هزيمة التمرد والمتعاونين معه هي التي توجه خطى الحكومة، وليس أي شخص آخر".
ومنذ نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوداني: مقتل 12 مدنيا وإصابة 7 إثر قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على شمالي وجنوبي الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.