الجيش السوداني: مقتل 12 مدنيا وإصابة 7 إثر قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على شمالي وجنوبي الفاشر

اأعلن الجيش السوداني، عن "مقتل 12 مدنيا وإصابة 7 إثر قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على شمالي وجنوبي الفاشر".

وأمس، تعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالمضي في المعركة والانتصار على قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ نيسان 2023.

ولفت البرهان إلى أن الجيش يوجه سلاحه فقط لقوات الدعم السريع ولا يحارب قبيلة أو أي كيان آخر، مضيفًا أن "هزيمة التمرد والمتعاونين معه هي التي توجه خطى الحكومة، وليس أي شخص آخر".

ومنذ نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ.