أفادت معلومات لقناة "الجديد" بأن "رئيس لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز توجه في هذه الاثناء الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون، وسيتم الاعلان عن اسم الجنرال الاميركي الجديد الذي سيخلف جيفرز".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الجديد: الجنرال جيفرز توجه الى بعبدا للقاء الرئيس عون وسيتم الاعلان عن اسم الجنرال الاميركي الجديد الذي سيخلفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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