استقرار سعر الذهب مع هدوء التوترات التجارية ليسجّل 3313 دولارًا للأونصة

استقرّ سعر الذهب مع انحسار الطلب وهدوء التوترات التجارية، في حين سجّل 3313 دولارًا للأونصة في المعاملات الفورية، وفق ما أظهرت أحدث المؤشرات.

ويأتي ذلك إثر تراجع الذهب يوم أمس الثلاثاء بنسبة 0.8% حيث انخفض إلى 3315 دولارًا للأونصة، بعد أن خفّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تأثير بعض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، وأشار إلى إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع عدد من الدول، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرغ".

ووقّع ترامب أمرين تنفيذيين يمنعان تراكم الرسوم الجمركية على السيارات المصنّعة في الخارج، كما خفّف من الرسوم على الأجزاء المستوردة التي تُستخدم في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة.

وتجاهل المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة، بما في ذلك ثقة المستهلك، التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من خمس سنوات في أبريل، بسبب تزايد التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد وسوق العمل. كما انخفضت الوظائف الشاغرة الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أيلول.

ولا تزال حالة من عدم اليقين تكتنف تأثير الحروب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي عززت الطلب على الذهب ودفعته لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي فوق 3500 دولار للأونصة الأسبوع الماضي.

ودعمت هذا الارتفاع تدفقات قوية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، إلى جانب مشتريات قوية من البنوك المركزية، ومؤشرات على وجود طلب نتيجة المضاربات في الصين، ما أضاف مزيداً من الزخم للارتفاع الذي تجاوز 25% منذ بداية العام.