اشتباكات في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق فجر اليوم

تجددت الاشتباكات المسلحة فجر اليوم في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق.

وأفادت معلومات سقوط قتلى في الاشتباكات، في حين تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تظهر تبادلا لإطلاق النيران من أسلحة خفيفة ومتوسطة في المنطقة.

يأتي ذلك بالتوازي مع ما شهدته مدينة جرمانا في ريف دمشق، خلال ليل الاثنين وفجر الثلاثاء، من توتر أمني بعد تداول تسجيل صوتي يتضمّن إساءة للنبي، نُسب إلى أحد شيوخ الطائفة الدرزية.

وعلى الرغم من نفي الشيخ المعني صلته بالتسجيل وتأكيده أن الصوت ليس صوته، إلا أن ذلك لم يحدّ من موجة الغضب العارمة التي اجتاحت الشارع، حيث اندلعت تظاهرات في عدة مناطق رُفعت فيها شعارات طائفية دعت إلى استهداف أبناء الطائفة الدرزية على الرغم من استنكار عدد من شيوخ الدروز وعائلاتها للتسجيل المسرب ورفضهم للمساس بالرموز الدينية.

حصل هذا تزامنًا مع هجوم شنته مجموعات مسلحة على مدينة جرمانا. وقد أدّت هذه الأحداث إلى اشتباكات، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى نتيجة الاشتباكات وقذائف هاون سقطت على المدينة.