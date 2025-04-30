شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عفت السادات: شائعات الإخوان محاولة يائسة لزعزعة استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

وصف النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، الحملات الإعلامية التي تشنها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية بأنها "أساليب متهالكة تعكس إفلاسهم السياسي والأخلاقي"، مؤكدًا أن الشعب المصري لم يعد يُصدق هذه الأكاذيب بعد أن جرّب مرارة حكم الجماعة.

وأكد السادات أن الإخوان يعتمدون على "صناعة الأكاذيب" عبر صفحات وهمية ووسائل إعلام موالية لهم، بهدف تشويه صورة مصر وإثارة الفتنة، لكنهم يفشلون دائمًا أمام صلابة المصريين ووعيهم.

وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي: "لا يزال أتباع الجماعة يعيشون في أوهام إمكانية العودة، لكن الشعب الذي عانى من إرهابهم وتخريبهم يرفضهم جملة وتفصيلًا"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في مشروعاتها التنموية رغم كل محاولات التشويش.

وأضاف السادات: "أدعو وسائل الإعلام الوطنية إلى فضح هذه الشائعات وتوضيح الحقائق للمواطنين، فالحرب على الإرهاب ليست عسكرية فقط، بل إعلامية وفكرية أيضًا"، معتبرًا أن دعم الشعب لقيادته السياسية هو "الضمان الحقيقي لأي نجاح".