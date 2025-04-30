شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": خطاب مصر أمام العدل الدولية يكشف جرائم الاحتلال ويدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، أن خطاب مصر أمام محكمة العدل الدولية يمثل خطوة مهمة على طريق الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وتأكيدًا لموقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن مصر لا تفوّت مناسبة إلا وتؤكد فيها موقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني، والكاشف للجرائم التي ترتكبها إسرائيل سواء عبر العدوان العسكري أو من خلال سياسة التجويع، عبر الحصار أو منع وكالة "الأونروا" من أداء دورها في غزة، في انتهاك صريح للاتفاقيات الدولية.

وأضاف عناني أن مصر جدّدت تأكيدها على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وهو الحق الذي تواصل إسرائيل تعطيله، كما تعطل باقي الحقوق الفلسطينية التي تقرها القوانين والقرارات الدولية.

وشدد الحزب على أن خطاب مصر يأتي في ظل صمت دولي مريب تجاه ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات في غزة، ليؤكد من جديد ثبات الموقف المصري الداعم والمساند لصمود الشعب الفلسطيني، على المستويات الشعبية والدبلوماسية والسياسية.